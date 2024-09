Stand: 13.09.2024 14:51 Uhr Heide Park Festival: Verbraucherzentrale rät zu Beschwerden

Nach Kritik am Musikfestival im Heide Park Soltau empfiehlt die Verbraucherzentrale Niedersachsen Besuchern, eine teilweise Erstattung des Eintrittspreises zu verlangen. Auf einer Internet-Seite speziell zum Festival haben die Verbraucherschützer ihre Einschätzung zusammengefasst. Außerdem erläutern sie detailliert, wie die Besucher ihr Geld zurückverlangen können. Begründet wird dies damit, dass der Heide Park nicht wie geplant exklusiv für Festivalbesucher geöffnet war und der angekündigte Headliner "Chainsmokers" nicht auftrat. Sollte der Veranstalter nicht reagieren, gebe es verschiedene Möglichkeiten bis hin zu einer Klage, so ein Experte der Verbraucherzentrale. Ob dieser Aufwand lohnt, um am Ende womöglich nur einen zweistelligen Anteil des Ticketpreises erstattet zu bekommen, müsse aber jeder selbst entscheiden, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.09.2024 | 15:00 Uhr