Heidekreis: Vermisste 75-Jährige gefunden

Nach gut vierstündiger Suche ist eine vermisste 75-Jährige in der Nacht zum Donnerstag in einem Waldstück im Heidekreis gefunden worden. Sie wurde untersucht und in ein Krankenhaus gebracht. Rund 160 Einsatzkräften waren an der Suche nach der Seniorin beteiligt. Sie war am Mittwochabend in der Samtgemeinde Ahlden als vermisst gemeldet worden. Die ersten Sucheinsätze verliefen laut einem Feuerwehrsprecher noch erfolglos. Deswegen wurden ab 23 Uhr immer mehr Kräfte von Polizei, Feuerwehr, dem Deutschen Rotem Kreuz (DRK) und der Johanniter-Unfall-Hilfe aktiviert. Gemeinsam suchten sie den Wald rund um die Gemeinde Hademstorf sowie das Ufer der Aller ab.

