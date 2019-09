Stand: 20.09.2019 08:34 Uhr

Heidekreis: Razzien in Restaurants und Shisha-Bars

Mit rund 170 Einsatzkräften hat das sogenannte Räderwerk gegen organisierte Kriminalität am Donnerstagabend Betriebe und Immobilien im Heidekreis durchsucht. Die Beamten von Polizei, Zoll und Finanzbehörden sicherten eigenen Angaben zufolge Beweise dafür, dass Betriebe mit manipulierten Kassensystemen arbeiten, Steuern falsch abrechnen und in illegales Glücksspiel verwickelt sind.

Videos 03:13 Hallo Niedersachsen Heidekreis: Polizei kämpft gegen Clankriminalität Hallo Niedersachsen Schüsse, Schlägereien und Gewalt gegen Polizisten nehmen im Heidekreis zu. Mit dem Projekt "Räderwerk" wollen die Behörden nun klären, ob kriminelle Familien-Clans dort aktiv sind. Video (03:13 min)

Personalien ermittelt, aber keine Festnahmen

Im Fokus der Polizei standen demnach unter anderem Restaurants, Shisha-Bars und Imbisse in Soltau, Schneverdingen, Bispingen, Munster und Bad Fallingbostel. In insgesamt sieben Städten im Landkreis gab es Razzien. Von vielen Personen seien die Personalien ermittelt worden, Festnahmen habe es aber nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Am Nachmittag seien bereits ein Autohändler in Bad Fallingbostel und ein Firmenableger in Visselhövede überprüft worden, hieß es weiter. Bei der Durchsuchung seien ein Auto und Schmuck beschlagnahmt worden.

Bereits vor einer Woche hatten die Ermittler des "Räderwerks" zahlreiche Betriebe im Heidekreis kontrolliert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.09.2019 | 07:30 Uhr