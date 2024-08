Stand: 14.08.2024 10:08 Uhr Heideblüte erreicht am Wochenende ihren Höhepunkt

Die Lüneburger Heide GmbH erwartet am Wochenende den Höhepunkt der Heideblüte. Die Pflanzen blühen in diesem Jahr früher als in den Vorjahren, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Viel Regen im Frühjahr und dazu das sommerliche Wetter im August seien der Grund dafür. Allerdings sei die Blüte auf den Heideflächen unterschiedlich weit entwickelt. In Overhaverbeck, auf dem Wietzer Berg und in der Döhler Heide stehen die Pflanzen bereits in voller Blüte. Anderenorts beginnt die Heideblüte erst. Von dem Bruch empfiehlt, sich im Internet über das Heideblütenbarometer zu informieren, wo die lila Heideblüte schon in voller Pracht zu sehen ist.

