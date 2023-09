Stand: 07.09.2023 08:35 Uhr Heideblüte diesen Sommer besonders üppig: Jetzt geht sie zu Ende

Die Blütezeit in der Lüneburger Heide hat ihren Höhepunkt überschritten. Insgesamt sei es dank des Regens im Juli und August eine sehr üppige Blüte gewesen, sagte Nancy Kruse von der Marketinggesellschaft Lüneburger Heide. Als Faustregel gilt, dass die Heideblüte vom 8.8. bis 9.9. ihren Höhepunkt hat. In diesem Jahr habe die Blüte etwas früher begonnen. Deswegen gehe sie auch etwas früher zu Ende. Gerade an Stellen, die in diesen Tagen in der prallen Sonne liegen, seien manche Sträucher schon verblüht. Aber an schattigeren Stellen überwiege noch die Farbe Lila.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburger Heide