Haus bei Brand in Fintel zerstört - Feuerwehr löscht stundenlang Stand: 14.07.2024 13:22 Uhr Bei einem Brand in Fintel-Eurostrand (Landkreis Rotenburg) ist am Samstagabend ein Wohnhaus zerstört worden. Der Einsatz der Feuerwehr gestaltete sich schwierig und dauerte mehrere Stunden.

Zu Beginn seien mehrere Einsatzkräfte im Inneren des Gebäudes gewesen, wie die Feuerwehr mitteilte. Allerdings mussten sie sich wegen der Einsturzgefahr zurückziehen. Zudem seien die Feuerwehrleute nur schwer an die Flammen herangekommen - das Feuer hatte sich in den Zwischenwänden des Hauses ausgebreitet. Die Feuerwehr forderte ein Bagger an, der das Gebäude Stück für Stück einreißen musste. Dadurch konnten die Einsatzkräfte die Flammen gezielt löschen.

Feuer in Fintel: Brandursache ist unklar

Der Einsatz habe bis in den frühen Sonntagmorgen gedauert, so die Feuerwehr. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

