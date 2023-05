Stand: 24.05.2023 09:50 Uhr Harsefeld: Drei Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

Bei einem missglückten Überholmanöver nahe Harsefeld (Landkreis Stade) sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der 24 Jahre alte Mann auf dem Beifahrersitz wurde in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach wollte am Dienstagabend ein 20 Jahre alter Autofahrer ein anderes Fahrzeug überholen. Als er bemerkte, dass ihm ein Fahrzeug entgegenkam, wich der Fahrer mit seinem Auto auf einen Acker aus. Der Wagen überschlug sich. Alle drei Insassen konnten sich selbst aus dem Auto befreien und auf die alarmierten Einsatzkräfte warten.

