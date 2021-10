Stand: 29.10.2021 07:53 Uhr Harsefeld: Brand zerstört Lagerhalle

Die Lagerhalle eines Obst- und Gemüsehändlers in Harsefeld (Landkreis Stade) ist bei einem Brand fast vollständig zerstört worden. Ein technischer Defekt habe am späten Donnerstagabend das Feuer ausgelöst, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. 90 Feuerwehrleute seien bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz gewesen, um die Flammen zu löschen. Der hintere Anbau des Lagers brannte demnach komplett nieder, auch der vordere Teil sei stark beschädigt worden. Es sei ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Aufgrund von Asbestplatten auf dem Dach konnte nach Angaben der Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass durch den Brand gefährliche Gase austraten. Elf Anwohner wurden deshalb vorsorglich evakuiert - verletzt worden sei aber niemand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.10.2021 | 07:30 Uhr