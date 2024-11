Stand: 07.11.2024 08:03 Uhr Handwerkerarbeiten lösten Dachstuhlbrand in Lüneburg aus

Handwerkerarbeiten am Dach eines Mehrfamilienhauses in Lüneburg haben laut Polizei offenbar zu einem Brand des Dachstuhls geführt. Rund 130 Einsatzkräfte waren am Mittwoch vor Ort, um das Feuer zu löschen. Erst am späten Abend konnte der Einsatz beendet werden. Ein bettlägeriger Bewohner musste gerettet werden, zwei weitere Hausbewohner und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Um den Brand zu löschen, musste das Dach abgedeckt werden. Das Gebäude ist unbewohnbar. Die Stadt Lüneburg hat Notunterkünfte für die zehn Bewohnerinnen und Bewohner organisiert. Zur Brandursache wird ermittelt.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.11.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg