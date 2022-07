Stand: 18.07.2022 09:34 Uhr Handgranaten in Pappkiste: Kontrollierte Sprengung in Rosche

In Rosche (Landkreis Uelzen) ist ein Pappkarton mit mehreren Handgranaten gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, waren die Granaten dem Aussehen nach zuvor aus der Erde ausgegraben worden. Wo sie herkommen und wie alt sie sind, sei noch unklar. Die Handgranaten wurden den Angaben zufolge vom Kampfmittelräumdienst auf freier Fläche in Rosche kontrolliert gesprengt. Die Pappkiste hatte in der Nähe des kreiseigenen Entsorgungszentrums gelegen.

