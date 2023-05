Stand: 26.05.2023 06:54 Uhr Handeloh: Feuer greift von Scheune auf Wohnhäuser über

In Handeloh (Landkreis Harburg) hat am Donnerstagabend ein Feuer eine Scheune zerstört und zwei Wohnhäuser schwer beschädigt. Nach Angaben der Polizei brach der Brand aus ungeklärter Ursache in der Scheune aus und griff dann auf die beiden eng angrenzenden Wohnhäuser über. Die Bewohner konnten rechtzeitig die Häuser verlassen. Verletzt wurde niemand. Fünf Hühner wurden aus einem Stall in der Scheune gerettet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.05.2023 | 06:30 Uhr