Stand: 21.06.2021 10:07 Uhr Hallenbrand in Melbeck: Ermittler untersuchen Ursache

Heute untersuchen Brandermittler der Polizei eine Lagerhalle in Melbeck (Landkreis Lüneburg), die in der Nacht zu Sonnabend abgebrannt war. Nach Angaben der Polizei war es für einen Löscheinsatz schon zu spät, als die Feuerwehr vor Ort eintraf. Deshalb hätten die Rettungskräfte die Halle, in der Heu und Reet gelagert war, kontrolliert herunterbrennen lassen. Am Sonntagvormittag habe der Brand immer noch teilweise geglimmt. Nach ersten Schätzungen ist der Schaden erheblich, er soll bei bis zu 130.000 Euro liegen. Verletzt wurde niemand.

VIDEO: Lagerhallenbrand in Melbeck: 130.000 Euro Schaden (1 Min)

