Stand: 07.12.2023 13:46 Uhr Gutgläubige Frau fällt auf angeblichen prominenten Sänger rein

Eine Frau aus dem Raum Zeven (Landkreis Rotenburg) ist in den sozialen Netzwerken auf einen angeblichen italienischen Sänger hereingefallen. Nach Angaben der Polizei hatte die Betroffene ein Video vom Auftritt eines tatsächlichen Tenors im Internet kommentiert. Kurz darauf wurde sie über den Facebook-Messenger vom angeblichen Management des Künstlers angeschrieben, das ihr ein Treffen in Aussicht stellte. Im Anschluss kam es auch zu einer Unterhaltung bei WhatsApp, in der von der Frau Geld für ein angebliches Visum gefordert wurde. Sie überwies daraufhin insgesamt 3.000 Euro mit Guthabenkarten. Am Montag schrieben die mutmaßlichen Betrüger der Frau, dass es bei dem beabsichtigten Besuch auf einem Flughafen zu einer Festnahme durch die Polizei gekommen sei. Kurz darauf meldete sich ein falscher Beamter, der den angeblichen Einsatz bestätigte. Die Täter forderten erneut Geld, um den festgenommenen Sänger auszulösen. Daraufhin schöpfte die Frau schließlich Verdacht und informierte die Polizei.

