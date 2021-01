Stand: 20.01.2021 13:10 Uhr Grüne Kalisch soll Lüneburger Oberbürgermeisterin werden

Die bisherige Samtgemeindebürgermeisterin von Amelinghausen, Claudia Kalisch, soll in Lüneburg bei der Oberbürgermeisterwahl kandidieren. Dafür haben sich der grüne Stadtverbands-Vorstand und die grüne Ratsfraktion ausgesprochen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen am Mittwoch. Anfang Februar soll die Parteibasis über Kalisch abstimmen. Die 48-jährige Grüne will in Lüneburg mehr günstigen Wohnraum und mehr Klimaschutz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.01.2021 | 13:30 Uhr