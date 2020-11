Stand: 26.11.2020 09:20 Uhr Großkontrolle der Polizei gegen Einbrecherbanden

Die Polizei in Niedersachsen hat sich an einer länderübergreifenden Aktion gegen Einbruchdiebstahl beteiligt. Unter anderem in den Kreisen Lüneburg und Celle kontrollierten Beamte zahlreiche Fahrzeuge. Dabei wurden zwei verdächtige Personen entdeckt. Außerdem ging die Polizei durch Wohngebiete, um Einwohner auf das Thema Einbruchschutz aufmerksam zu machen. Im Winterhalbjahr nimmt mit Beginn der dunklen Jahreszeit die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Häuser wieder zu.

