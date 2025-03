Stand: 11.03.2025 15:09 Uhr Großkontrolle an A7: 41 Prozent der Transporte weisen Mängel auf

41 Prozent der Transporte hatten Mängel: Das ist die Bilanz der Polizei nach einer sechs Stunden langen Kontrolle von Gefahrgut- und Abfalltransporten auf dem Rastplatz "Seevetal" an der A7 im Landkreis Harburg. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, wurden am vergangenen Donnerstag insgesamt 22 Fahrzeuge überprüft. Neun davon hätten Mängel aufgewiesen, heißt es. Besonders negativ fiel den Angaben zufolge ein Lkw mit Schüttgut-Containern auf, aus denen gefährliche Abfälle austraten. Der Transport war außerdem falsch gekennzeichnet, so die Polizei. Die Kontrolleure leiteten unter anderem ein Strafverfahren aufgrund des Gefahrgutaustritts ein. Außerdem musste der Fahrer die Leckage vor Ort beseitigen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.03.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7