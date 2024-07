Stand: 19.07.2024 11:15 Uhr Völlig überladen: Polizei stoppt Schrott-Transporter

Die Polizei hat in Salzgitter den völlig überladenen Transporter eines Schrottsammlers gestoppt. Das Fahrzeug war den Angaben zufolge um 600 Kilogramm überladen - zudem war der Schrott im Laderaum nicht ordnungsgemäß gesichert. Eine Streife der Polizei Salzgitter-Gebhardshagen hatte den Transporter am Mittwoch wegen eines defekten Blinkers gestoppt, wie die Beamten weiter mitteilten. Bei der Kontrolle des Transporters endeckten die Polizisten dann so viele Mängel, dass der 35-jährige Fahrer den Wagen stehen lassen musste. Ihn erwarten jetzt diverse Verfahren.

