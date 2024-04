Stand: 09.04.2024 07:43 Uhr Großeinsatz in Boitze: Scheune mit Stroh steht in Flammen

Bei einem Feuer in Boitze (Landkreis Lüneburg) ist eine Fachwerkscheune schwer beschädigt worden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich und wurde nach Angaben der Feuerwehr vom Rettungsdienst versorgt. Der Brand war laut Polizei am Montagmittag aus ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Löscharbeiten seien durch eine schlechte Wasserversorgung erschwert worden, berichtet die Lüneburger Landeszeitung. Die etwa 80 eingesetzten Feuerwehrleute konnten die Flammen dennoch nach einer guten Stunde löschen. Auch danach blieben aber noch einige Kräfte vor Ort, weil sich im Stroh noch Glutnester befanden. Tatsächlich flammte das Feuer am Abend noch einmal auf. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.04.2024 | 08:30 Uhr