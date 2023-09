Stand: 26.09.2023 08:12 Uhr Großeinsatz: Drei mutmaßliche Schleuser in Stade festgenommen

Die Bundespolizei durchsucht seit heute früh im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade Wohnungen und Wohnhäuser unter anderem in Stade, Balge (Landkreis Nienburg) und Bremen. Insgesamt 350 Polizisten seien in Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern im Einsatz. Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern, heißt es von der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt. Sie ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade bereits seit Längerem. Fünf Haftbefehle seien vollstreckt worden, drei davon in Stade. Bei den Festgenommenen handele es sich mutmaßlich um Schleuser, so ein Polizeisprecher. Bei den Durchsuchungen hätten die Beamten außerdem viele illegal eingewanderte Menschen angetroffen.

