Stand: 31.08.2022 09:17 Uhr Großbrand in Harsefeld ging doch nicht von Gabelstapler aus

Die Ursache für den Großbrand beim Bauunternehmen Viebrockhaus in Harsefeld (Landkreis Stade) wird wohl unklar bleiben. Experten gehen von einem technischen Defekt aus, wie die Polizei mitteilte. Der exakte Entstehungsort könne aber in der komplett zerstörten Lagerhalle nicht mehr ermittelt werden, so ein Sprecher. Ein bislang angenommer technischer Defekt an einem Gabelstapler hat sich als falsch herausgestellt. Bei dem Brand war ein Schaden von mindestens drei Millionen Euro entstanden.

VIDEO: Schaden in Millionenhöhe: Brand in Harsefeld zerstört Halle (09.08.2022) (1 Min)

