Stand: 21.06.2022 16:18 Uhr Göhrde will Sternenpark werden

Die Gemeinde Göhrde (Landkreis Lüchow-Dannenberg) gehört zu den dunkelsten Orten in Deutschland. Zusammen mit zwei Nachbargemeinden will sie nun von der International Dark-Sky Association (IDA) als Sternenpark anerkannt werden - und hofft dafür auf finanzielle Förderung. Die Initiatoren wollen damit auf das Problem der Lichtverschmutzung hinweisen - also auf zu viel Licht von Straßenlaternen, Hauslampen und auch Satelliten. Die Auszeichnung als Sternenpark wird nur an Gebiete verliehen, die eine natürliche Nachtlandschaft aufweisen und sich für deren Erhalt einsetzen. Mit der Auszeichnung ist auch das Versprechen verbunden, Umweltbelastungen durch Lichtverschmutzung zu verringern sowie zur Gesunderhaltung aller Lebewesen und Energieeinsparung beizutragen. Spiekeroog und Pellworm dürfen sich schon Sterneninseln nennen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.06.2022 | 15:00 Uhr