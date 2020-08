Stand: 14.08.2020 14:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Vorwurf Doppelmord: 20-Jähriger schweigt

Der 20-Jährige, den die Polizei nach dem gewaltsamen Tod eines Ehepaars in Neuenkirchen (Heidekreis) festgenommen hat, schweigt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Lüneburg bislang. Er steht unter dringendem Tatverdacht, den 70-Jährigen und seine 69-jährige Ehefrau durch massive Gewalteinwirkung auf Kopf und Körper getötet und das Haus des Paars angezündet zu haben. Vor dem Haus lag zudem eine verletzte 56-jährige Frau. Auch diese soll der mutmaßliche Täter nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft in Tötungsabsicht angegriffen haben. Die Anklagebehörde wirft dem 20-Jährigen versuchten Raub, Mord in zwei Fällen, versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und besonders schwere Brandstiftung vor.

Versuchte der Mann Geld zu erbeuten?

Am Donnerstag hatte das Amtsgericht Soltau Haftbefehl gegen den 20-Jährigen erlassen. Der Mann war bereits kurz nach der Tat ins Visier der Ermittler geraten. Nachdem die Polizei unmittelbar nach dem Auffinden des Ehepaars noch vom Brand als Todesursache ausgegangen war, rückten die Ermittler schon bald ihren Fokus auf ein Gewaltverbrechen. Die eingerichtete Mordkommission suchte Zeugen und bat um Hinweise auf einen schwarzen BMW. Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass der Festgenommene versuchte, von den Opfern Geld zu erbeuten. Laut Staatsanwaltschaft soll er sich in einer finanziellen Schieflage befunden haben.

