Gewalttat in Bispingen: Polizei sucht weiter nach Tochter Stand: 18.05.2021 08:05 Uhr Seitdem im Heidekreis die Leichen einer Mutter und ihres vierjährigen Sohnes gefunden wurden, sucht die Polizei nach der Tochter. Der Freund der Getöteten aus Bispingen sitzt in Haft, schweigt jedoch.

Auch in der Nacht ging die Suche nach der Elfjährigen weiter, wie die Polizei NDR Niedersachsen sagte. Zudem seien seit einem Aufruf mit einem Foto des Mädchens erste Hinweise eingegangen. Im Laufe des Vormittags soll die Suche mit voller Kraft aufgenommen werden. Details nennt die Behörde derzeit nicht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Gestern hatte die Bundeswehr die Polizei bereits mit Suchflügen eines Tornadojets unterstützt.

Polizei veröffentlicht Fotos von Mädchen und Auto

Lilli Marie L. ist nach Polizeiangaben etwa 1,50 Meter groß, von kräftiger Statur und europäischem Erscheinungsbild, hat blaue Augen und langes, dunkelblondes Haar. Im Zusammenhang mit dem vermissten Kind hat die Polizei außerdem das Fahrzeug des Verdächtigen sichergestellt. Dabei handelt sich demnach um einen blauen Ford Focus mit Diepholzer Kennzeichen (DH).

Wer hat vermisstes Mädchen gesehen? Hinweistelefon geschaltet

Die Ermittler bitten alle, die das Mädchen ab Sonntagmorgen, 5 Uhr, gesehen haben oder das Fahrzeug zwischen 5 und 16.15 Uhr beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05191) 938 05 00 beim Zentralen Kriminaldienst in Soltau zu melden. Weitere Angaben wollen die Behörden aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht veröffentlichen.

Mutter und Sohn in Haus entdeckt

Die Leichen der 35 Jahre alten Mutter und ihres Sohnes wurden am Sonntag in einem Wohnhaus entdeckt. Beide wiesen Spuren von Gewalteinwirkung auf, wie die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Montag mitteilte. Noch am selben Tag sei der 34-jährige Lebensgefährte der Getöteten in Schneverdingen als Verdächtiger festgenommen worden. Er schweige bislang zu den Vorwürfen und befinde sich in Untersuchungshaft.

