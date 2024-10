Stand: 10.10.2024 15:38 Uhr Geschützter Brotname "Sonne": Großbäckerei mahnt Biohof ab

Eine Großbäckerei aus Bayern hat Tausende Euro Schadensersatz von einem kleinen Biohof in Bülstedt (Landkreis Rotenburg) gefordert. Der Biohof hatte eines seiner Brote "Dinkelsonne" genannt. Damit hat der Biohof aber gegen das Markenrecht verstoßen, denn die bayerische Großbäckerei hatte sich den Namen "Sonne" im Bezug auf Backwaren gesichert. In der ersten Abmahnung wurden 3.600 Euro gefordert. Biohof-Betreiber Dirk Brockmann weigerte sich allerdings zunächst zu zahlen. Das habe die Summe auf 12.000 Euro erhöht, wegen der gestiegenen Anwaltskosten, so Brockmann. Weitere juristische Schritte sei Brockmann dann aus Angst vor weiteren Kosten nicht mehr gegangen. Am Ende konnte der Biohof das Geld über eine Crowd-Funding Aktion im Internet zusammenbekommen. Die Dinkelsonne ist mittlerweile nicht nur namentlich, sondern sicherheitshalber in Gänze aus dem Sortiment des Biohofs verschwunden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.10.2024 | 15:00 Uhr