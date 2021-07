Stand: 09.07.2021 10:46 Uhr Gemeinderat von Amt Neuhaus stimmt für Solarpark

Grünes Licht für den Solarpark an der B195 in Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg: Der Gemeinderat hat sich am Donnerstagabend mit überwiegender Mehrheit für das Projekt ausgesprochen. Es gebe auch keinen Grund, den Park abzulehnen, sagte Bürgermeister Andreas Gehrke (CDU) dem NDR in Niedersachsen. Der Berliner Investor muss nun per Gutachten ausweisen, wie sich das Vorhaben auf die Natur auswirkt. Die Gemeinde wird sich dann mit Umweltschutzverbänden und Bürgern über die Ergebnisse austauschen. Der Solarpark soll 65 Millionen Euro kosten und bis 2024 auf einer Fläche entstehen, die so groß ist wie 65 Fußballfelder. Bisher werden die Wiesen und Äcker neben der B195 landwirtschaftlich genutzt.

