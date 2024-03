Stand: 07.03.2024 09:26 Uhr Gelöbnis in Lüneburg: 400 Soldaten legen ihren Diensteid ab

Rund 400 neue Soldatinnen und Soldaten legen am Donnerstag in der Lüneburger Theodor-Körner-Kaserne ihr Gelöbnis und ihren Diensteid ab. Sie kommen von vier Bundeswehr-Standorten. Neben den Mitgliedern der Niedersachsenbrigade aus Munster und Lüneburg sind Soldaten von den Standorten Rotenburg und Seedorf an dem Gelöbnis beteiligt. Unter den rund 400 Rekruten sind sowohl Wehrdienstleistende als auch angehende Zeitsoldaten. Zu der Feier werden viele Angehörige erwartet: Die Bundeswehr rechnet mit rund 1.800 Gästen.

