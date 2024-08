Stand: 28.08.2024 09:31 Uhr Geklautes Funksignal: Diebe stehlen 130.000 Euro teures Auto

Autodiebe haben in Buxtehude (Landkreis Stade) einen Land Rover gestohlen und dabei das schlüssellose Startsystem des Luxuswagens ausgenutzt. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter wohl das Funksignal des Schlüssels aufgegriffen und übertragen. Dadurch hätten sie den Wagen von einem Parkplatz direkt vor dem Wohnhaus stehlen können. Der Diebstahl soll in der Nacht zu Dienstag erfolgt sein. Der gestohlene Wagen hat einen Wert von rund 130.000 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen unter der Telefonnummer (04161) 64 70 um Hinweise. Mit dem sogenannten Keyless-Go-System können Autos ohne aktive Benutzung des Schlüssels geöffnet werden. Die Polizei empfiehlt, solche Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufzubewahren. Man könne sie auch in einem Metallkasten verstauen, der kein Funksignal durchlässt.

