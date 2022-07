Geflüchteter Häftling ist zurück im Maßregelvollzug Stand: 16.07.2022 14:30 Uhr Der seit Donnerstag flüchtige Strafgefangene, der bei einem Transport in Soltau entkommen war, ist laut Polizei am Sonnabend selbstständig in die Maßregelvollzugsanstalt Rehburg-Loccum zurückgekehrt.

Das teilte die Polizeiinspektion Celle am Sonnabend mit ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Am Freitag hatte die Polizei ein Foto des flüchtigen Mannes veröffentlicht, um den Fahndungsdruck zu erhöhen. Gleichzeitig warnten die Behörden vor dem 40-Jährigen. Er gelte als gewalttätig, schrieb die Polizei. Der Strafgefangene war am Donnerstag auf dem Weg von einem Gerichtstermin in Lüneburg zum Maßregelvollzug in Rehburg/Loccum entkommen. Er trug zum Zeitpunkt der Flucht in einen Wald laut Polizeibericht Handschellen. Die Ermittler gingen aber davon aus, dass er diese ablegen konnte, weil in der Nähe Handschellen gefunden worden.

Ministerium: Häftling war zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt

Der Häftling sei zu keinen Zeitpunkt unbeaufsichtigt gewesen, zwei Mitarbeiter hätten sich in unmittelbarer Nähe des Mannes aufgehalten und den Toilettenvorgang im Bereich des Soltauer Ortsteils Stübeckshorn begleitet, teilte eine Ministeriumssprecherin am Freitag auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Nach der gegenwärtigen Erkenntnislage sei kein Fehlverhalten des Personals erkennbar.

