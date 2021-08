Gefälschte Kampagne wirbt mit Freifahrten im Metronom Stand: 31.08.2021 14:00 Uhr Eine Woche lang Freifahrten in allen Metronom-Zügen: Umweltverbände haben mit einer gefälschten Kampagne für kostenlosen Nahverkehr geworben. Die Eisenbahngesellschaft prüft rechtliche Schritte.

Seit Montag kleben an Bahnhöfen und in Metronom-Zügen in ganz Niedersachsen Aufkleber, dazu liegen Handzettel aus, die die kostenlosen Fahrten bewerben. Auch eine Fake-Website und Social-Media-Accounts inklusive Video werben im Internet für die Umsonstfahrten mit dem Metronom. Allerdings wurde die Kampagne nicht von dem Unternehmen ins Leben gerufen, sondern von Umweltaktivistinnen und -aktivisten sowie verschiedenen Verbänden.

ADFC und "Fridays for Future" bekennen sich

Mit der Aktion habe man die Idee eines kostenfreien Nahverkehrs ins Gespräch bringen wollen, schreiben die Macher auf ihrer Internetseite, die der der Metronom Eisenbahngesellschaft sehr ähnlich sieht. Mitgemacht haben den Angaben zufolge unter anderem "Fridays for Future", die Jugendorganisation des BUND, Extinction Rebellion und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC).

Metronom prüft rechtliche Schritte - und lobt die Kampagne

Die Metronom Eisenbahngesellschaft prüft nach eigenen Angaben nun rechtliche Schritte - unter anderem, "weil Adressen und Symbole des Metronoms für die Aktion verwendet wurden", so ein Sprecher. Daneben fand er aber auch lobende Worte für die Aktivistinnen und Aktivisten: Die Kampagne sei wirklich gut gemacht gewesen, die Beteiligten könnten gerne in der Werbeabteilung des Unternehmens anfangen. Das allerdings unbezahlt, weil dann die Zugfahrten zum Nulltarif etwas schneller zu finanzieren seien.

Fahrgäste ohne Ticket werden nicht bestraft

Fahrgäste, die wegen der Aktion am Montag und Dienstag keine Tickets gekauft hatten, mussten laut Metronom keine Strafe zahlen. Ausnahmsweise konnten reguläre Fahrscheine noch nachträglich im Zug gekauft werden, so der Sprecher. Diskussionen oder gar Auseinandersetzungen mit verärgerten Fahrgästen wegen der vermeintlichen Umsonstfahrten gab es seinen Angaben nach keine.

