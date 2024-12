Stand: 20.12.2024 06:52 Uhr Garstedt: Unbekannte sprengen Geldautomat und entkommen

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Garstedt (Landkreis Harburg) einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hatten um kurz nach vier Uhr einen lauten Knall gehört. Die vermutlich drei Täter sind nach Polizeiangaben mit einem Auto entkommen. Ob sie Beute gemacht haben, steht noch nicht fest. Die Beamten konnten das Gebäude der SB-Bankfiliale in der Bahnhofstraße noch nicht betreten, da Einsturzgefahr bestehen könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.12.2024 | 06:30 Uhr