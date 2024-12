Stand: 23.12.2024 13:25 Uhr Garstedt: Unbekannte sprengen Geldautomaten und entkommen

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Garstedt (Landkreis Harburg) einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner hatten nach Angaben der Polizei um kurz nach vier Uhr einen lauten Knall gehört. Die Täter hatten einen Anbau eines Supermarktes in die Luft gesprengt. Dort befand sich der Geldautomat. Die vermutlich drei Personen sind nach Polizeiangaben mit einem Auto entkommen. Zeugen, die sofort nach dem Knall auf die Straße gelaufen waren, hatten mehrere dunkel gekleidete und maskierte Männer gesehen. Sie seien in einen schwarzen Wagen eingestiegen und hätten sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernt. Ob sie Beute gemacht haben, steht nicht fest. Auch zur Höhe des Schadens kann die Polizei keine Angaben machen. Beamte untersuchen den Tatort auf mögliche restliche Sprengstoffe. Auch die Statik des Anbaus wird überprüft, bevor das Gebäude betreten werden kann. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, erreicht die Polizei unter der Telefonnummer (04181) 28 50.

VIDEO: Anwohner hören Knall: Geldautomat in Garstedt gesprengt (1 Min)

