Stand: 16.09.2021 14:09 Uhr Fußweg in Lüneburg unterspült: Mann fällt in metertiefes Loch

Unter den Gehwegplatten am Lüneburger Stadtring auf Höhe der Reichenbach-Kreuzung hat sich ein großes Loch gebildet - offenbar wegen der starken Regenfälle der vergangenen Wochen. Ein 39-jähriger Lüneburger stürzte am Mittwoch vier bis fünf Meter tief in das Loch, die Gehwegplatten hatten plötzlich nachgegeben. Der Mann brach sich ein Bein und kam ins Krankenhaus. In den kommenden Tagen soll überprüft werden, ob noch mehr Stellen betroffen sind. Der Bereich ist bis auf Weiteres großräumig abgesperrt.

