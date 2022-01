Stand: 29.01.2022 13:24 Uhr Fußgänger stirbt bei Unfall auf der B3 in Buchholz

Im Landkreis Harburg ist am Freitagabend ein Fußgänger bei einem Unfall getötet worden. Der 65-Jährige war Polizeiangaben zufolge zu Fuß an der B3 in Buchholz in der Nordheide unterwegs. Beim Überqueren der dicht befahrenen Straße sei der Mann frontal vom Wagen eines 31-jährigen Autofahrers erfasst worden. Durch den Aufprall wurde der 65-Jährige auf die andere Fahrspur geschleudert und vom Auto einer 60-jährigen Frau überrollt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die B3 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

VIDEO: Buchholz: Fußgänger verunglückt tödlich auf B3 (1 Min)

