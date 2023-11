Stand: 27.11.2023 08:22 Uhr Fußballfans von Eintracht Braunschweig randalieren im Zug

Bei der Ankunft im Bahnhof Uelzen haben teils alkoholisierte Braunschweiger Fans am Freitag in einem Metronom randaliert. Das teilte die Bundespolizei mit. Die Fans waren unterwegs zum Bundesligaspiel HSV gegen Braunschweig in Hamburg. Zeugen hätten berichtet, dass im Zug die Deckenverkleidung und die Tische beschädigt wurden. Ein Zugabteil wurde massiv verschmutzt. Außerdem habe es eine Körperverletzung und einen Diebstahl gegeben. Als der Zug in Hamburg ankam, wurde die Gruppe von der Bundespolizei kontrolliert. Nachdem ihre Personalien aufgenommen und überprüft wurden, mussten die Personen laut Polizei wieder entlassen werden. Es werde aber weiter ermittelt.

Weitere Informationen Nach Randale von Fußballfans: Zugausfälle in der Heide VfL Lübeck-Anhänger hatten am Sonntag auf dem Weg nach Hannover Wagen einer Regionalbahn beschädigt. (07.02.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.11.2023 | 06:30 Uhr