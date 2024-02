Stand: 06.02.2024 11:42 Uhr Frühlingsvorboten: Erste Störche zurück im Landkreis Stade

Im Landkreis Stade sind die ersten Störche aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt - gut 14 Tage früher als im Vorjahr. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde der erste Ankömmling in Bargstedt von einem Anwohner gesichtet. Das Tier sei dort gleich in ein Nest eingezogen. Nur einen Tag später begann auch im Nachbardorf Aspe ein Storch mit dem Renovieren eines Nests. Außerdem wurden im Landkreis noch weitere Störche gesehen, die auf Wiesen nach Futter suchten. Der ehrenamtliche Stader Storchenbetreuer Gert Dahms schätzt, dass die frühen Rückkehrer aus Spanien kommen. Mit Störchen, die im weiter entfernten Afrika überwintert haben, rechnet er erst in einigen Wochen. Die Anzahl der Storchenpaare im Landkreis Stade sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2023 registrierte Dahms mehr als 70 Paare.

