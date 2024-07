Stand: 04.07.2024 06:46 Uhr Frau in Hermannsburg getötet - Prozess gegen Ex-Partner startet

Vor dem Landgericht Lüneburg beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 37 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Celle. Ihm wird vorgeworfen, im Januar dieses Jahres seine ehemalige Lebensgefährtin getötet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft soll er in die Wohnung der 38-Jährigen in Hermannsburg eingedrungen sein. Dort habe er die Frau mit einem Cuttermesser sowie weiteren Messern aus ihrer Küche tödlich verletzt, so die Anklage. Laut Polizei erlitt das Opfer unter anderem Stiche in den Hals und starb noch in der Wohnung. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Zu dem Prozess sind fünf Zeugen sowie zwei Sachverständige geladen. Das Landgericht hat insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt - ein Urteil wird Mitte Juli erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.07.2024 | 08:30 Uhr