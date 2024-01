38-Jährige mit Messer tödlich verletzt: Ex-Partner in U-Haft Stand: 22.01.2024 19:09 Uhr Nach dem Tod einer 38-Jährigen in Hermannsburg (Landkreis Celle), ermittelt die Polizei gegen einen 37 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des Totschlags. Die Frau soll seine frühere Lebensgefährtin sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Celle am Montag Haftbefehl wegen Totschlags. Der tatverdächtige 37-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntag gewaltsam in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin eingedrungen zu sein und anschließend mit mindestens einem Messer mehrfach auf die 38-Jährige eingestochen zu haben. Dabei soll er laut Polizei damit gerechnet haben, dass seine Ex-Partnerin stirbt. Der Frau gelang es noch, einen Notruf abzusetzen.

Frau stirbt in Wohnung: 37-Jähriger festgenommen

Als die Polizisten eintrafen, fanden sie die Schwerverletzte sowie auch den 37-Jährigen. Die Frau starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch in der Wohnung. Nach Angaben der Polizei sagte der Mann, dass er die 38-Jährige erstochen habe. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem Motiv des Tatverdächtigen, dauern an.

