Stand: 09.09.2024 12:38 Uhr Frau auf Treppe gestoßen - 68-Jährige fällt zwölf Stufen herunter

Ein Unbekannter hat am Lüneburger Bahnhof eine 68-jährige Frau von hinten eine Treppe hinuntergestoßen. Laut Polizei war die Frau am frühen Sonntagabend mit dem Zug RE 83 am Bahnhof angekommen. Als sie gegen 18.20 Uhr die Treppe am Bahnsteig herunterging, habe der Täter sie plötzlich mit der flachen Hand gegen den Rücken gestoßen. Die Frau sei dadurch die letzten etwa zwölf Stufen nach vorne gefallen. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren zwar viele Reisende auf der Treppe - die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen aber davon aus, dass der Täter die Frau bewusst gestoßen hat. Ermittelt wird daher wegen Körperverletzung. Die zuständige Bundespolizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0421) 16 299 77 77 entgegengenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg