Stand: 21.10.2024 10:17 Uhr Flachs im eigenen Garten: Wendländer stellen Leinenstoff her

Das Rundlingsmuseum Wendland in Lübeln (Landkreis Lüchow-Dannenberg) will das Wissen über die Herstellung von Leinenstoff erhalten. Das Museum ist nun Partner des Projektes "1qm Lein". Bei dem Projekt können sich Privatpersonen ein Saatgutpaket für Flachs bestellen und aus der Pflanze später selbst Leinenstoff herstellen. Als Unterstützung gibt es Anleitungsvideos, Tipps und einen Online-Bereich, in welchem sich Projektbeteiligte austauschen können. Beim Projektpartner Rundlingsmuseum Wendland wird der Flachs dieses Jahr im Schaugarten angebaut. Die Dauerausstellung zu Flachs und Leinen soll neu konzipiert werden. Im Herbst 2025 ist nach Angaben des Landkreises ein "Aktionstag Flachs" geplant, bei dem der eigene Flachs verarbeitet werden kann. Flachs wird seit Jahrhunderten zu Leinenstoff verarbeitet. Das Projekt "1qm Lein" wurde vom Verein Werk&Wandel Dresden nach Deutschland geholt. Die Idee stammt aus Schweden.

