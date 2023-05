Stand: 25.05.2023 11:10 Uhr Fitnessparcours für Paddler: Stade setzt auf Wassertourismus

Die Hansestadt Stade hat ihr wassertouristisches Angebot entlang der Schwinge ausgebaut. Direkt im alten Stadtkern, am Burggraben, wurde für Einheimische und Touristen ein neuer Paddeltrail ausgewiesen. Er darf von Mitte Mai bis Mitte Oktober genutzt werden. Für Stand-up-Paddler sind weitere Einstiegsstellen gebaut worden. Außerdem gibt es jetzt für sie einen Fitnessparcours. Vom Wasser aus und an Land vermitteln neue Infotafeln Wissenswertes über Natur und Stadtgeschichte. Auch Stadersand an der Elbe profitiert: Hier laden neue geschwungene Holzliegen zum Verweilen ein. Mit dem Fokus auf Wassertourismus will Stade seine Identität als Hansestadt am Wasser stärken, heißt es von der Stade Marketing und Tourismus GmbH.

