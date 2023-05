Stand: 16.05.2023 20:11 Uhr Feuerwehr warnt vor den Gefahren von Powerbanks

An den Berufsbildenden Schulen in Uelzen ist am Dienstag eine Powerbank in Brand geraten, die in einem Rucksack lag. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte das Feuer auch ohne Einsatzkräfte schnell gelöscht werden, die alarmierte Feuerwehr brauchte den betroffenen Klassenraum nur noch zu lüften. Die Uelzener Feuerwehr warnt aufgrund dieses Vorfalls vor den Gefahren, die von den transportablen Akkus ausgehen. Die Feuerwehr rät generell, Powerbanks nicht zu nutzen, wenn diese beschädigt sind und zum Aufladen nur passende Ladegeräte und -kabel zu verwenden. Außerdem sollten sich Powerbanks laut Feuerwehr nicht in der Nähe von brennbarem Material befinden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.05.2023 | 13:30 Uhr