Feuer zerstört Schulbibliothek in Selsingen

In Selsingen im Landkreis Rotenburg ist bei einem Brand die Schulbibliothek der Heinrich-Behnke-Schule ausgebrannt. Als die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag am Einsatzort eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

VIDEO: Selsingen: Brand in Schulbibliothek (1 Min)

Schule fällt wegen des Brandes aus

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer demnach zwar löschen, bevor es auf andere Räume übergriff. Die meisten Schulbücher seien allerdings zerstört, genauso die Decke der Bibliothek. Nun beginne die Suche nach der Brandursache, sagte ein Polizeisprecher. Die Schule teilte mit, dass der Unterricht an diesem Freitag ausfällt.

