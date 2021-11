Stand: 15.11.2021 09:21 Uhr Feuer in Lüneburger Innenstadt - Brandstiftung vermutet

Zwei Brände haben die Feuerwehren in Lüneburg und im Landkreis Harburg am Wochenende beschäftigt. In der Lüneburger Innenstadt brannte ein leer stehendes Einfamilienhaus. Menschen kamen nicht zu Schaden. In der Straße hat es laut Feuerwehr schon häufiger gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Sie hat nach eigenen Angaben einen Tatverdacht, festgenommen wurde bislang aber niemand. In Winsen (Luhe) geriet nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache zunächst ein Schuppen in Brand. Die Flammen griffen dann auf ein Wohnhaus über. Verletzt wurde niemand, doch das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.

