Stand: 19.10.2020 07:53 Uhr Feuer in Horneburg verursacht 175.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Reihenhaussiedlung in Horneburg im Landkreis Stade ist am Wochenende ein Schaden von mindestens 175.000 Euro entstanden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Menschen wurden nicht verletzt: Ein 67-jähriger Hausbewohner konnte rechtzeitig gerettet werden. Gebrannt hatte laut Polizei zunächst ein Auto unter einem Carport. Das Feuer griff dann auf das angrenzende Haus über. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.10.2020 | 06:30 Uhr