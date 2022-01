Stand: 06.01.2022 10:02 Uhr Feuer in Gasthaus: Polizei geht von Brandstiftung aus

Das Feuer in einer leer stehenden Gaststätte in Freiburg an der Elbe (Landkreis Stade) ist offenbar absichtlich gelegt worden. Davon geht die Polizei jetzt aus. Der Brand hatte in der Nacht zu Montag einen Millionenschaden angerichtet. Am Mittwoch untersuchten Brandexperten die Ruine im historischen Stadtkern der Stadt. Dabei stießen sie laut Polizei auf "eindeutige Hinweise für Brandstiftung". Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise werden unter den Telefonnummern (04141) 10 22 15 und (04779) 92 69 20 entgegen genommen.

