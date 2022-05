Stand: 31.05.2022 11:11 Uhr Feuer in Bäckerei: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach einem Brand in einer Bäckerei in der Lüneburger Innenstadt ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Brandstiftung gegen einen 23-Jährigen. Der junge Mann soll das Feuer in den Büroräumen im Obergeschoss des Gebäudes verursacht haben, teilte die Polizei mit. Zuvor soll er eine Türscheibe eingeschlagen haben. Der mutmaßliche Brandstifter sei nach der Tat zunächst geflüchtet. Er habe aber ermittelt werden können und sei vorläufig festgenommen, teilte ein Sprecher mit. Ein Mitarbeiter der Bäckerei hatte das Feuer in der Nacht zu Dienstag bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.05.2022 | 13:30 Uhr