Stand: 23.05.2022 10:04 Uhr Feuer im Landkreis Stade: Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Nacht zu Sonntag hat es in Stade und Himmelpforten zahlreiche kleinere Brände gegeben. Unter anderem standen Altpapier- und Altkleider-Behälter in Flammen. Die Feuerwehr musste viermal ausrücken. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Sie schätzt den Schaden auf 5.600 Euro. Ob es zwischen den Bränden einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.

