Stand: 13.06.2024 12:17 Uhr Familienstreit eskaliert und führt zu Massenschlägerei

Am Mittwochabend haben sich mehrere Mitglieder zweier verfeindeter Großfamilien in Helvesiek (Landkreis Rotenburg) und Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) eine Massenschlägerei geliefert. Laut Polizei wurden die Beamten zunächst nach Helvesiek gerufen. Zeugen hatten dort beobachtet, wie mehrere Menschen in einen Streit geraten waren. Den Angaben zufolge blockierten die Beteiligten die Straße mit ihren Autos und schlugen mit Fäusten, Besenstielen und möglicherweise auch Eisenstangen aufeinander ein. Als die Beamten mit mehreren Streifenwagen ausrückten, wurde eine zweite Schlägerei in Lauenbrück gemeldet. Laut einem Sprecher hatte sich die erste Schlägerei in der Zwischenzeit dorthin verlagert. Die Beamten leiteten gegen mehrere Personen Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Es soll ermittelt werden, was der Auslöser für die Auseinandersetzungen war.

