Stand: 01.06.2021 11:30 Uhr Fallingbostel: Haltepunkt für geplantes Heidekreis-Klinikum?

Am geplanten zentralen Heidekreisklinikum in Bad Fallingbostel soll es einen zusätzlichen Haltepunkt der Heidebahn geben. Das hat der Fallingbosteler Rat am Montagabend einstimmig in einer Resolution vom Land gefordert. Bürgermeisterin Karin Thorey (parteilos) sagte, Patientinnen und Patienten und Besucher könnten dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Krankenhaus gelangen. Die Architekten des Klinikums hätten einen Bahn-Haltepunkt bereits mit eingeplant. Erst im April hatten die Menschen dort in einem Bürgerentscheid für den Standort Bad Fallingbostel abgestimmt.

Weitere Informationen Heidekreis-Klinikum: Bürger stimmen für Bad Fallingbostel Knapp 64 Prozent befürworteten beim Bürgerentscheid den bereits geplanten Neubau im Süden der Stadt. (19.04.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min