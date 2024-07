Stand: 19.07.2024 14:00 Uhr Fahrbahn über 55 Grad heiß: Abschnitt der B27 gesperrt

Die Ortsumgehung Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) auf der B27 ist seit Freitag für drei Tage gesperrt. Das teilte die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag mit. Grund dafür sind demnach die hohen Temperaturen, die am Wochenende zu erwarten sind: Der Fahrbahnbelag würde sich dadurch auf über 55 Grad Celsius erhitzen und weich werden. Laut Straßenbaubehörde ist dann "ein schadloses Befahren nicht mehr sichergestellt". Vollsperrungen wegen Hitze waren bereits Ende Juni an der B27 und anderen Straßen notwendig gewesen. Anfang August soll der weiche Straßenbelag kurzfristig abgefräst werden, damit wieder ein sicheres Befahren möglich ist, so die Straßenbaubehörde in ihrer Mitteilung weiter. Umleitungen sind eingerichtet.

